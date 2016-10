Ante la terrible inseguridad que afecta nuestro país en nuestros días, muchos se plantean la idea de aumentar las penas en el Código Penal como un instrumento punitivo.

Cabe preguntarse si será eficiente o brindará buenos resultados.

Estoy convencido de que hoy hay un problema de eficacia en la investigación; porque si en un sistema como el actual, en que la única respuesta es la imputación, donde se imputa solamente el 4 ó 5 % de los casos, tenemos un grave problema de desarrollo de la investigación.

El endurecimiento de las penas sin dudas busca disuadir en razón del riesgo de recibir una pena elevada. Que así el sujeto piense dos veces antes de rapiñar o matar por ejemplo. Pero como bien sostiene el Sr. Fiscal de Corte Dr. Jorge Diaz, la persona que delinque debe sentir el riesgo que efectivamente lo van a agarrar si delinque, de lo contrario es absolutamente inoperante como norma de prevención general.

Se ha escuchado por la prensa algunos planteos. A vía de ejemplo, el homicidio intencional no puede tener una pena inferior al de la rapiña, sin embargo esto viene siendo denunciado desde hace tiempo por la academia en lo que se denomina la alteración de la dosimetría penal.

Es decir, que bienes jurídicamente tutelados como la vida (bien jurídico Vida), que es mucho más importante que la propiedad, está protegido de menor manera que aquella por el derecho penal.

Sin dudas que nuestro código penal es retrógrado y amerita modificar penas. Pero tengo la convicción de que para erradicar la inseguridad la cosa no pasa por ahí, sino por ser más eficaz y eficiente en la investigación. Y pasa también con los mecanismos liberatorios, como la Libertad Condicional, la que se le concede a un imputado cuando es condenado a una pena privativa de libertad y no está preso, que automáticamente se le otorga y que hace que la pena que se le impone quede en el papel y nada más; porque nunca se la ejecuta.

Entonces, mucho más que el quantum punitivo importa cuánto es que efectivamente se cumple la pena, o qué riesgo se corre de que se aplique la misma.

En nuestro país hoy tenemos más del 60 % de la población carcelaria sin pena y un 80 % de los que sí están condenados, en libertad condicional. Es un absurdo que lleva a que la gente, la sociedad uruguaya no entienda el funcionamiento del sistema. Un sistema que da una respuesta inmediata cuando se procesa al delincuente con prisión, pero nunca o pocas veces da una respuesta definitiva.

Eso hace que la prisión preventiva funcione como un adelanto de la pena, y ahí también se vulneran derechos. Es complejo de explicarlo y de entenderlo hasta por los propios actores del sistema penal.

Por lo tanto, el aumento de penas no resuelve el problema. Ni siquiera aplicando la pena de muerte. Ha quedado demostrado que en países que la han adoptado no han resuelto el problema. El delito es un fenómeno multi causal. En décadas del 80 y 90 se crearon delitos nuevos y se aumentaron penas, se llenaron las cárceles, hay hacinamiento en ellas; y la situación no cambió sino que se agravó.

En 2005 el gobierno del Frente Amplio planteó atacar las causas del delito (pobreza e indigencia). Trabajaron sobre la falsa premisa de que resueltos los problemas económicos se resolvía el delito.

Según ellos la pobreza y la indigencia disminuyeron, pero el delito siguió creciendo.