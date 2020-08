Se trata del ex presidente de la Mesa Coordinadora del Frente Amplio, de Bella Unión, el colega de prensa, Marcelo Bonilla. En su cuenta de Facebook hizo referencia a varios de los restantes candidatos a alcalde al municipio local, por elegir este momento para recorrer los barrios sin haberlo hecho estos años anteriores. Bonilla apuntó y fuerte al señalar:

«Sin hacer alusión a candidato alguno, quiero pedirle al pueblo que no se deje engatusar por algunos «políticos» candidatos: si analizan bien la situación, se darán cuenta que hace dos años no les veían la cara por ningún lado, pero como ahora se acercan las elecciones, andan metidos en los barrios diciendo cuanta mentira se les ocurre para hacerles caer en la trampa del bobo.

Llegó la hora de despertar, no vendas tu conciencia, antes de votar estudia la hoja de vida de cada candidato y no dejemos nuestro pueblo en manos de los corruptos o sus discípulos. Recuerda que unidos podemos sacar a Bella Unión adelante, no dejemos al Municipio en manos de los mismos personajes de siempre».

LA LISTA DE BONILLA A LA ALCALDÍA

Se trata de la lista 36-A, del Frente Amplio que tiene como candidato a alcalde de Bella Unión, al periodista Marcelo Bonilla.

Integran: MARCELO BONILLA (Candidato a alcalde), Gladys Suarez, Heber Gómez, Laura Amaral, Juan Cortelini, Gladys Cardozo, Mauro Gómez, Zulma Figueroa, José Torres, Mary Cáceres, Alejandro Vezoli, María Valenti, Daniel França, Mariana Gómez, Carlos Méndez, Gloria Suarez, Brahian Godoy, Flavia Ramírez, Juan Mones, Katherin Sánchez.