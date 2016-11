Josefina Asray

El domingo 20 de noviembre la Red de victimas de siniestros de transito de Bella Unión realizan una serie de actividades , con motivo del Dia Mundial de este flagelo vial.-Este corresponsal requirió la palabra de la presidenta de la Red local, Josefina Astray , quien comenzó señalando ;” El domingo 20 de noviembre para nosotros será un día especial.- Es el día de homenaje a las victimas de siniestros de transito en el mundo .-En Uruguay tambien se conmemora esa fecha .-Como Red de Victimas convocamos a toda la población de Bella Union y sus alrededores a que nos acompañen en las actividades del domingo.-No hay quien no tenga desgraciadamente una experiencia de la siniestralidad , ya sea un hijo, un nieto, un abuelo, un amigo, un vecino, un hermano .-Vamos a unirnos en homenaje a esas personas que ya partieron y a los que quedaron pero con secuelas, a darles fuerza “.-

EL FLAGELO DE LA SINIESTRALIDAD

Porqué ocurren los siniestros ?.- Respondió:”El flagelo de la siniestralidad lo producen muchas cosas .-El alcohol, el celular, las drogas ,la distracción, las preocupaciones ,la falta de señalizaciones , la falta de semáforos.-Usted bien sabe que todos los días ocurren accidentes en Ruta 3 y sobre todo a la altura de dos calles muy importante, que son Atilio Ferrandis y Salto .-En ese tramo de la ruta todos los días ocurren siniestros, algunos graves y otros no tan graves.-Bella Unión ya se está acostumbrando a tener siniestros y muertes.- Uno murió, bueno se fue , terminó.- Pero sabemos que no es así porque queda sufriendo esa familia la falta de ese familiar .-Esa familia pasa el tiempo pero siempre esta sintiendo la falta de ese familiar que falleció a causa de un siniestro.-Otras familias en tanto tienen a la victima con ellos pero en que circunstancias están.-Pedimos a los jovenes que se sumen a la marcha que estamos organizando para el domingo ya que de esa forma van a estar homenajeando a sus amigos que ya no estan y a los que estan pero han quedado con secuelas”.-

EL NO RESPETO A LA CARTELERIA

Señalamos a Josefina que si los conductores en el tramo de Ruta 3 que corta Bella Union en dos , respetaran los carteles que indican que la velocidad máxima es de 45 kilómetros en la hora , el 99 % de los siniestros no ocurrirían.-Nos dijo ;”Entiendo que debemos empezar a trabajar a nivel de los jardines de infantes.-Mentalizar al niño desde pequeño , de como debe conducirse, de respetar las señales de transito, de como debe llevar el casco en su cabeza , el cual debe siempre ir bien prendido , donde cruzo , si es a mitad de la cuadra o en la esquina”.-

LA TAREA DE LA RED

Nuestro interés era saber si a la red local se han venido sumando personas que padecen secuelas de siniestros y familiares de victimas fatales ya que a muchos les cuesta integrarse a la misma.-Los siniestros ocurren todos los días.- Cada tanto hay un fallecido , pero los que sufren secuelas por mucho tiempo y algunos de por vida se suman por decenas.- Esto nos dijo,” La Red en Bella Unión está trabajando hace 6 años y trabajamos mucho en la prevención .-Este año logramos tener personería jurídica.-Estamos ademas en la Federacion Iberoamericana .-No contamos con recursos económicos y usted sabe que sin dinero no se pueden lograr cosas .-Aun así hemos logrado estar en la Federación Iberoamericana.-Los que vivimos la situación de que un familiar hubiera teniente un siniestro de transito, sabemos que no es fácil .-Algunos decimos, basta de mirarnos para adentro , basta de sufrir y de llorar, y decir que este dolor tan grande que nos toca vivir, tenemos que transformarlo en amor para afuera.-Hacer algo para que otro no lo viva, y acompañarlo a quien lo vive .-El grupo es mi contención.-Es la contención de Juan.- Con Juan ( su hijo en silla de ruedas a causa de un siniestro) somos felices estando juntos en la Red .-Si estamos tristes ,nos apoyan.- Si estamos contentos, festejamos todos .-luchemos para que esas otras victimas tambien se acerquen a nuestro grupo, pero hay que darles un tiempo “.-

UN GLOBO AZUL

Agregó: ” a quienes vayan el domingo a la marcha, les pedimos que lleven un globo azul y el cartel que deseen .- Pueden ser carteles que digan; no mas victimas – no mas muertes- semáforos ya “.-