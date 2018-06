Estamos a 15 días del ingreso del invierno, pero ya el frío desde hace varias jornadas se hace sentir realmente. Ya en la jurisdicción de Bella Unión hemos tenido días atrás las primeras escarchas. Hablando de días gélidos, basta recordar el terrible invierno 2007 en nuestra zona. Fue el más frío en décadas. Pero hay en los archivos de la ex estación agrometeorológica de Bella Unión, los datos polares de los 8 primeros días de julio 2011. Durante esas jornadas se registraron temperaturas bajo cero no solo a la intemperie sino al abrigo o casilla. No existe ni antes ni después de aquel julio de hace casi 7 años, tantas jornadas seguidas con heladas fuertes y muy fuertes,. La escarcha era de tal magnitud, que su duración llegaba hasta las 11 de la mañana. Recordamos:

JULIO 2011 BELLA UNIÓN

DÍA TEMP. AL ABRIGO TEMP. SOBRE CÉSPED (INTEMPERIE)

1 2. 4 º C BAJO CERO 4. 6 ºC BAJO CERO

2 2. 0 ºC BAJO CERO 4. 2º C BAJO CERO

3 2. 6 ºC BAJO CERO 6. 8ºC BAJO CERO

4 4. 0 º C BAJO CERO 7. 0ºC BAJO CERO

5 3. 6 ºC BAJO CERO 6. 8ºC BAJO CERO

6 2. 6 BAJO CERO 4. 7ºC BAJO CERO

7 2. 8 BAJO CERO 6. 0ºC BAJO CERO

8 2. 6º C BAJO CERO 3. 7 ºC BAJO CERO