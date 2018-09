LIGA REGIONAL

Por la novena fecha del Oficial de primera división, estos son los partidos a jugarse mañana en el fiel “Romeo Bianchi”

-Hora 11.00- Tropezón Tablero Vs. General Rivera.

-Hora 12,45- CLMC Vs. Huracán.

-Hora 14,30- Uruguay Vs. Cinecope.

-Hora 16,15- Santa Rosa ( líder invicto) Vs. Cuareim.

LIGA SÉNIOR

Se juega la segunda fecha de la segunda rueda en el ESTADIO « WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI «, con estos partidos:

-Hora 17.45- La Jeringa ( líder invicto) Vs. Coronado.

-Hora 19,30-Campodónico Vs. Cururú.

-Hora 21.00- Las Piedras Vs. Expreso.

-Hora 22,30-Cuareim Vs. Lavadero.