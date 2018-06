Hoy sábado se juega una nueva fecha del torneo Oficial de fútbol, categoría sub 15. Los partidos todos a disputarse en cancha del club General Rivera.

Hora 11.00- Cuareim Vs. General Rivera.

Hora 12,30-Cinecope Vs. Tropezón Tablero.

Hora 14.00- Uruguay Vs. Huracán.

Hora 15,30-CLMC Vs. Santa Rosa.

PRIMERA DIVISIÓN

Mañana domingo 24 se estará disputando la 2da. fecha del campeonato Oficial de futbol, en primera división. Todos los partidos a jugarse en cancha “Romeo Bianchi”.

Hora 11.00- General Rivera Vs. Tropezón Tablero.

Hora 12,30- Uruguay Vs. Cinecope.

Hora 14.00- Huracán Vs. CLMC.

Hora 15,30- Cuareim Vs. Santa Rosa.