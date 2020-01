Una victoria y una derrota experimentaron las selecciones de Bella Unión este domingo 26 en su visita al Estadio » Raúl S. Goyenola » , de Tacuarembó- La roja guaraní sub 17 ganó 2 a 1, en tanto que la roja mayor cañera cayó por goleada 4 a 1.- Lo importante es que ambas selecciones de Bella Unión, pese a que resta una fecha para culminar esta etapa de clasificación, ya están en la siguiente fase y ello es lo trascendente .-Los juveniles cañeros volvieron a ganar como en el 2016 en el Goyenola.- La que si continúa sin poder ganar en aquel estadio es la roja mayor.-Bella Unión se presentó en 11 torneos , cosechando 8 derrotas y sacando tres empates.-Ahora este miércoles para visitar a los combinados de Rivera, donde se definirán los lugares de clasificación en ambas categorías.-

POSICIONES EN SUB 17: Bella Unión 10, Artigas 9, Rivera 7, Tacuarembó 1.-

POSICIONES EN MAYORES: Tacuarembó 13, Bella Unión 6, Artigas 5, Rivera 2.-

SELECCIONES QUE MANTIENEN EL INVICTO

Tras disputar cada selección un total de 5 partidos, tanto en juveniles como en mayores, tenemos que la sub 17 de Artigas no ha perdido aun.- Igual sucede con la selección mayor de Tacuarembó , la que no sabe de derrotas en este 2020 aún.-