A través de la pantalla del televisor asistimos una y otra vez como algunos jugadores no festejan sus goles.-.Esto no solo lo apreciamos en el campeonato uruguayo , sino tambien en el futbol europeo .-En mas de una oportunidad tambien ocurrió en el futbol de Bella Unión ¿A que se debe esa falta de grito de gol por parte de quién logró vencer al portero adversario ?.-Porque resulta que quien acaba de convertir el gol, también había jugado en el equipo que enfrenta momentáneamente.-Los jugadores de futbol , en su trayectoria , hoy visten una casaca , mañana otra, y pasado otra.-Ni que hablar del caso récord del « Loco « Abreu.-En una palabra, a lo largo de sus vidas activas dentro de un campo de juego como jugador, llegan en un altísimo porcentaje a jugar en varios clubes .-El hincha, el dirigente, debe entender que el grito de gol es esencia del futbol mismo.-Es tan desabrido hacer un gol y quedar cabizbajo , sin festejar, que desmoraliza hasta el propio espectador que pagó su entrada.- El espectador deja de saber si anteriormente ese jugador integró el equipo que hoy enfrenta.-Lo que quiere es verlo salir corriendo esbozando alegría.-No ver un jugador « tristón»porque le marcó un gol a su ex club.-