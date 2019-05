Si no es por un desborde del Río Cuareim, es por las andanzas de los “amigos”. Lo cierto es que el Estadio Municipal artiguense, que recuerda al león de Maracaná, campeón mundial con la celeste en 1950, Matías González, no liga ninguna.

Cuando el Cuareim sale con vehemencia de su cauce, para nada se apiada del legendario escenario deportivo. Pero tampoco se apiadan determinados antisociales. No es la primera vez que del estadio se llevan determinados objetos. Este fin de semana que pasó, desconocidos ingresaron a través de una banderola al vestuario de los árbitros, llevándose lo que allí había guardado como ser combustible, herramientas y otros efectos. La Intendencia de Artigas por ser la propietaria del estadio, radicó la denuncia correspondiente.