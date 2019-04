No es novedad la muy poca presencia en Bella Unión de turistas argentinos y brasileños desde hace muchos meses. Las tiendas free shop han visto resentidas sus ventas lo que ha provocado que parte de sus funcionarios fueran enviados al seguro de paro. Pero no solo los free shop ya no trabajan como en sus inicios sino que el comercio todo vive un difícil momento. Prueba de ello son los innumerables locales vacíos a lo largo de toda nuestra principal avenida Artigas. Locales donde en un pasado funcionaron empresas dedicadas a diferentes venta de diferentes rubros.

OCHO AÑOS HOY DEL PRIMER FREE SHOP

El 4 de abril de 2011 comenzaba a funcionar en esta jurisdicción, la primer tienda free shop. Se trata de la ex “Bella Unión” ubicada en Ruta 3, al lado del barrio Las Láminas, hoy free shop “Macanudo”. Hoy dicha tienda celebrando su octavo aniversario. En total, hoy funcionan en Bella Unión seis tiendas free shop.