Con relación a la reunión entre alcalde, concejales con la nueva gerencia de ALUR, este corresponsal conversó con el alcalde Luis López quien nos dijo: «Una muy buena reunión que sirvió para conocer la nueva gerencia de la empresa. La verdad que tenemos mucha preocupación por el futuro del proyecto. Los nuevos gerentes nos han asegurado que los créditos están para el riego y que los productores no tendrán problemas con ellos. Tenemos muchos asalariados rurales en Bella Unión que viven precisamente de estos créditos para el riego. Esta zafra que termino hace algunos días fue una zafra muy mala ya que hubieron 70.000 toneladas menos que el año pasado».

ALUR Y LA

CAMINERIA RURAL

Los camiones que hoy levantan la caña en los establecimientos, no son los camiones de antes, de siempre. Sobre ello López nos dijo: «Con ALUR conversamos sobre el tema de la caminería rural. ALUR inventó el proyecto de nuevos camiones para 30.000 kilos para llevar al ingenio, estos camiones no solo han roto la caminería interna de las chacras sino todos los caminos rurales que son por donde salen los camiones hacia el ingenio. Siempre dijimos que Bella Unión debe juntarse y no estar mirando los intereses personales».