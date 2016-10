Así lo ha expresado el alcalde Luis López.

El taxi que no tenga chapa oficial como coche de alquiler no podrá trasladar pasajeros en toda la jurisdicción de la Séptima Sección.

En Bella Unión son 9 vecinos que cuentan con un vehículo, que se ganan el sustento económico familiar llevando pasajeros a la Barra, a Gomensoro, Cainsa, Mones Quintela y otras zonas de chacras.

Algunos fueron aspirantes a contar con chapa de taxi en tanto otros dada la situación económica, es difícil poder acceder a un vehículo como lo que requería el llamado.

Ya están por entrar en circulación los nuevos 10 permisos de taxis con matrícula oficial que se sumarán a los ya oficiales existentes.

Habrá que aguardar cuando los Inspectores de Transito inicien la tarea de detener los vehículos que llevan pasajeros y no cuentan con matriícula de taxi.

Una tarea nada fácil, ya que viven de esta changa, es gente mayor, que bien se sabe, no hay laburo en la zona para un joven, menos para un cincuentón o más.