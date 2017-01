La ciudad de Bella Unión tiene 187 años de existencia. Es realmente de no creer que en sus más de 18 décadas de existencia, hoy en día ninguna de sus calles lleve el nombre de una mujer cañera. Estamos ante una población machista. Es inconcebible que los políticos del departamento nunca hubieran puesto como homenaje el nombre de María Orticochea a una calle, parque o plaza.

Una figura de la enseñanza nacional. Nació en Bella Unión el 18 de octubre de 1891 cursando la escuela de 2º grado, para viajar a Montevideo donde cursó secundaria y luego magisterio. Ocupó varios cargos de relevancias en institutos de enseñanza, realizando una brillante carrera como Directora.

Sin embargo su nombre no aparece en ninguna calle de Bella Unión. No aparece el de ella ni ninguna otra mujer de Bella Unión. Aparecen dos calles con nombres de mujeres. Una es calle Santa Rosa de Lima y la otra es calle Juana de Ibarbourou. La primera es la santa peruana, patrona de Bella Unión y la otra es la afamada poetisa nacida en el departamento de Cerro Largo. De Bella Unión no tenemos ninguna calle con el nombre de una mujer cañera aunque usted no lo crea.

Seguidamente en un trabajo realizado por esta corresponsalía, compartimos los nombres de las 61 calles de Bella Unión:

Lavalleja.

Cerro Largo.

San José.

Treinta y Tres.

Dr. Pedro Acosta.

José E. Rodó.

Asencio.

Joaquín Suárez.

Martín Dermit.

Saúl Facio.

Lirio Moraes.

Enrique Ferreira.

Jaime Romans.

Dr. Romeo Bianchi.

Ing. Alfredo Mones Quintela.

Eduardo Paz Aguirre.

Mercedes.

Río Negro.

Durazno.

Salto.

Canelones.

Dante Porta.

Atilio Ferrandis.

Gral. Fructuoso Rivera.

Avenida Gral. José Artigas.

Aparicio Saravia.

Wilson Ferreira Aldunate.

Melo.

Casimiro Soto.

BARRIO TRES FRONTERAS

Sarandí.

Bolivia.

Paraguay.

Venezuela.

Chile.

Italia.

Tapes.

Bohanes.

Argentina.

Brasil.

Guaraní.

BARRIO EXTENSIÓN SUR

18 de Julio.

8 de Octubre.

1 de Mayo.

19 de Junio.

12 de octubre.

19 de abril 25 de Agosto.

BARRIO LOS OLIVOS

Charrúa.

Ansina.

Uruguay.

Santa Rosa de Lima.

Ferrocarril.

BARRIO PROGRESO

Juana de Ibarbourou.

Bolivia.

Sarandí.

Elíseo Salvador Porta.

Fernán Silva Valdez.

Serafín J. García.

Juan José Morosoli.

Horacio Quiroga.

Javier de Viana.

Bohanes.

PARALELA A RUTA 3 ENTRE LAS PIEDRAS Y PROGRESO

Enrique Amorim.