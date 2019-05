Otro pre candidato que arriba a Bella Unión. En esta ocasión, la presencia hoy miércoles 22 del nacionalista Luis Lacalle Pou. A la hora 18, 30 habrá de comenzar la concentración de adherentes y simpatizantes en Ruta 3, entre calle Casimiro Soto y el destacamento de Policía Caminera. A la hora 19. 00 está previsto el comienzo del acto central en Plaza 25 de Agosto, donde habrá además de la parte oratoria, un espectáculo musical a cargo de la siempre vigente artiguense Miriam Britos. En el departamento de Artigas Lacalle Pou recibe el apoyo del actual intendente Pablo Caram, del ex intendente y ex diputado Julio Silveira, del ex alcalde William Cresseri y del caudillo barrial de Las Piedras, Hugo “Negro” Olivera.