Entre hoy sábado y mañana domingo se estará jugando la segunda fecha de los torneos oficiales en las categorías sub 15 y mayores de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión.-Sobresale el clásico de los clubes con residencia en las poblaciones ” satélites “,Huracán del centro poblado CAINSA y Cinecope del centro poblado Mones Quintela.-En el caso de Cinecope, tiene a su favor un Oficial ganado en la Liga, pero en el caso de Huracán , nunca logró coronarse campeón oficial de la Divisional “A” .-

DOMINGO 2 DE JUNIO – CAMPEONATO OFICIAL ” 50 AÑOS DE CINECOPE “

CANCHA ” PARQUE CALPICA ” .-

Sub 15— Hora 13,30- Cinecope Vs. Huracán.-

Mayores- Hora 15,30- Cinecope Vs. Huracán.-

Precio único de la entrada : $ 50.-