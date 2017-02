En los usuarios de la salud en general, sobre todo los de ASSE, predomina todo lo inherente a sus derechos. Tener especialistas, que los análisis sean lo más rápido posible, ser bien atendidos en el mostrador, en fin, forma parte de los tantos reclamos de algún porcentaje ínfimo de usuarios. Estos mismos usuarios y otros se olvidan que también tienen obligaciones que cumplir, para que en definitiva el sistema funcione mucho mejor para todos. Ya tiempo atrás desde esta corresponsalía nos referimos a situaciones que ocurren en el sanatorio ASSE Hospital.

Tiene que ver a los pacientes que sacan hora y día para atenderse con tal o cual especialista y llegado el día de la consulta no se hacen presentes en la misma. Aquí en definitiva está fallando el usuario y no el centro asistencial.

El que no concurre a la consulta, está dejando sin atención a otro paciente que bien pudo ocupar ese lugar. Si el paciente se molestara y comunicara al nosocomio que no podrá concurrir a la consulta pactada, la administración puede perfectamente entrar en contacto con otro paciente que debió postergar su consulta y hacerlo consultar en el lugar del que comunicó su imposibilidad de hacerlo. Un proceder que se encuadra dentro de una «obligación» del usuario. Obrar correctamente en beneficio de otro vecino usuario.