La sub 15 jugará dos partidos mañana sábado y dos el domingo, en tanto que los cuatro partidos en mayores, se jugarán mañana sábado. Estos son los detalles de la 4º fecha de los torneos oficiales en disputa:

CATEGORÍA SUB 15

SÁBADO 15 DE JUNIO

CANCHA “ESCUADRONES” Hora 12.00 Santa Rosa Vs. Cinecope.

CANCHA “ROMEO BIANCHI” Hora 12.00 Uruguay Vs. CLMC.

CATEGORÍA MAYORES

CANCHA “ROMEO BIANCHI” Hora 13.30 Uruguay Vs. CLMC.

Hora 15,30 Santa Rosa Vs. Cinecope.

CANCHA “ESCUADRONES” Hora 13,30 Cuareim Vs. La Bomba.

Hora 15,30 Gral. Rivera Vs. Huracán.

DOMINGO 16 DE JUNIO

CATEGORÍA SUB 15

CANCHA “ESCUADRONES” Hora 10.00 Cuareim Vs. La Bomba.

Hora 11, 30 Gral. Rivera Vs. Huracán.