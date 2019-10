Entre hoy miércoles y mañana jueves se estará disputando la décimo tercera fecha del campeonato oficial 2019, de la Liga de fútbol Sénior, de Bella Unión.

ESTADIO “WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI “

MIÉRCOLES 9 OCTUBRE

Hora 18, 15 _ Cinecope Vs. Campodónico.

Hora 20. 00 _ Coronado Vs. Unión.

Hora 21, 30 _ Cururú Vs. Las Piedras.

JUEVES 10 OCTUBRE

Hora 18, 15 _ Generación 80 Vs. Expreso.

Hora 20. 00 _ Cuareim Vs. Lavadero.

POSICIONES Las Piedras 27, Cururú 24, Lavadero 24, Cuareim 22, Generación (80) 22, La Jeringa 13, Unión 1, Campodónico 11, Expreso 11, Cinecope 10, Coronado 7.