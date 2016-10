Que la ruta está en mal estado, que faltan semáforos, que faltan lomadas, en fin, son argumentos que se utilizan de forma diaria ante siniestros que ocurren en ruta 3, tramo que va desde calle Casimiro Soto hasta el puente internacional y en alguna medida “explican” los siniestros, pero no los justifican ni mucho menos. Los siniestros lisa y llanamente ocurren porque nadie respeta la cartelería existente, que hay en buen numero y muy visible.

Este corresponsal se trasladó o a la Barra y luego retornamos, a una velocidad del vehículo en la que nos desplazamos marcando el velocímetro los 45 kilómetros hora, velocidad máxima que indican los carteles. ¿Sabe que? Motocicletas, automóviles y camionetas pasaban a nuestro rodado como si fueran «bólidos».

Era verlos pasar y perderse en cuestión de segundos, sacándonos una «luz» entre 300 y 400 metros. Nadie nos contó esta historia. Fuimos testigos. Sólo el vehículo que nos desplazamos iba circulando a la velocidad que indican los carteles. Y como pues no ocurrir siniestros en ruta 3 teniendo poblaciones a ambos lados de la ruta? Acá estamos hablando de un problema de conciencia. Los disgustos, los llantos vienen después. Es claro que a la velocidad a que circulan los rodados que van y vienen en este tramo y donde estamos hablando de entre 70 y 90 kilómetros hora, es lógico que a esa velocidad no van a lograr evitar embestir un equino, un ciclista, un motociclista, un peatón, una camioneta o dominar el rodado ante un descuido. Si se tomara real conciencia y se respetara a rajatabla la cartelería, los atropellamientos, despistes y vuelcos no ocurrirían o serían mínimos.

A una velocidad de 45 kilómetros, permite evitar llevar por delante un caballo, un motociclista y colisionar con otro rodado ya que a esta velocidad, el frenar provoca un detenimiento seguro del rodado que sea. Claro, si se condujera a esta velocidad. Como no se conduce a esta velocidad o menos, los siniestros ocurrieron, ocurren y seguirán ocurriendo. El no respetar la cartelería en Bella Unión forma parte de la “cultura” ciudadana.