Se trata de la fecha décimo novena del Oficial 2019 de la Liga de Fútbol Senior de Bella Unión. La actividad centrada en el coloso de cemento, propiedad del club CLMC.

HOY SÁBADO 23 – ESTADIO «WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI»

-Hora 19,15— Campodónico Vs. Generación 80.

-Hora 20,30— Cinecope Vs. Cururú.

-Hora 21,45— La Jeringa Vs. Coronado.

MAÑANA DOMINGO 24-

Hora 19,15—Expreso Vs. Cuareim.

-Hora 20,30— Unión Vs. Lavadero.