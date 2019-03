La Liga Regional de Fútbol de Bella Unión finalmente fijó detalles de la final del Campeonato oficial sub 17 de la temporada 2018, que había quedado inconclusa. Se jugará este domingo 17 de marzo de 2019, en la cancha del club General Rivera, ubicada en el interior de la unidad militar Escuadrones.

DETALLES FINAL OFICIAL 2018 CATEGORÍA SUB 17

CANCHA “GENERAL RIVERA ” Hora 16. 00

SANTA ROSA Vs. URUGUAY.