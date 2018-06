Hoy miércoles 13, en la explanada de la Universidad, en Montevideo, se estarán recibiendo donaciones de alimentos no perecederos para ser destinados a los asalariados rurales de Bella Unión, vinculados al corte de caña de azúcar, conocidos como “peludos”. La iniciativa la llevan adelante sectores sociales, sabedores de las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores de la zona, dada la falta de trabajo en la actual cosecha. El trabajador rural debe sobrevivir la denominada “época seca” que comprende los meses en los cuales, salvo alguna “changa” en el riego, después no hay posibilidad de trabajo en la región. La posibilidad cierta nace ante la llegada de la zafra cañera. Dada la reducción del área plantada, no todos los hombres y mujeres vinculados al duro trabajo, logran trabajar.

PIQUETE

Un comienzo de semana con la continuidad de medidas de lucha por parte de pequeños productores y trabajadores rurales, los cuales este martes habían organizado un piquete, cortando el acceso al ingenio ALUR. Las negociaciones se llevaban a cabo entre las partes involucradas y se espera una solución, por el bien de toda la cadena productiva del sacarígeno.