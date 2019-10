Las selecciones de fútbol, de niñas de Bella Unión, sub 11 y sub 13, fueron a Salto en busca de la clasificación y ambos combinados lo lograron. En sub 11 se trata de un torneo regional y a nivel sub 13 se trata del torneo nacional de la ONFI. Estos fueron los resultados de este pasado sábado en el vecino departamento:

-sub 13—Salto 0 Bella Unión 1.

-Sub 11—Salto 0 Bella Unión 2.

-Sub 13—Bella Unión 1 Paysandú 0.

-Sub 11—Bella Unión 3 Paysandú 0.

-Sub 13—Salto 2 Paysandú 0.

-Sub 11—Salto 1 Paysandú 0.

En sub 11—Bella Unión 6, Salto 3, Paysandú 0.

En sub 13—Bella Unión 6, Salto 3, Paysandú 0.