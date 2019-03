En menos de un mes, dos enjambres han tenido en jaque a vecinos de diferentes barrios de Bella Unión. En uno de los casos, se pudo controlar y las abejas con su reina se retiraron, no así el otro, el cual continúa en lo alto de una columna de UTE. En este caso, el comportamiento ha sido agresivo y han picado a personas y animales. Este corresponsal requirió la palabra del apicultor Daniel Lima, quién brindó detalles del porque del comportamiento agresivo. Comenzó expresando: “A pedido de los vecinos yo fui al lugar (calle Casimiro Soro, entre San José y Cerro Largo) para ver donde se encontraban. Debo decir que las autoridades no tienen los medios ni los conocimientos del manejo para retirar el enjambre. Lamentablemente no podemos hacer nada porque están en una columna de alta tensión y corresponde a UTE. Quienes estamos en el tema, bien sabemos que las abejas no atacan porque si, sino que somos nosotros que las molestamos.. En este caso como en otros, los niños les arrojan piedras y eso las enfurece. Se ponen agresivas y salen a picar todo lo que se mueve. Si no las atacamos, ellas no son agresivas”.

LA FALTA DE ESPACIO

Le preguntamos del porque la presencia de enjambres en la planta urbana, respondiendo: “Las abejas se enjambran, tienen una nueva reina, su casa se satura y salen. La reina llega a poner 3.000 huevos por día, cuando ponen muchos huevos, nacen muchas obreras y buscan una nueva reina para salir en enjambre. Es así que se van a un nuevo lugar, en busca de un nuevo espacio. Si les diéramos espacio a las abejas, es decir, pusiéramos un cajón encima de otro y les damos lo necesario, ellas se quedan. Quedan solo con una reina y con mucha población. Como apicultores lo que hacemos es incentivar a la reina para que ella haga buena postura y tenga mas obreras para que así nos generen mas miel. Nosotros lo que hacemos es cuidarlas y protegerlas. En definitiva los apicultores somos unos ladrones de miel ya que les robamos la miel que ellas producen para su alimento. Las abejas no producen miel para el ser humano, sino que somos nosotros que le robamos el alimento a las abejas. Claro, hay que tener en cuenta que el apicultor sabe como sacar la miel sin perjudicarlas”.