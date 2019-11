Un fin de semana a todo futbol en canchas cañera. Se estará disputando la fecha 8 del torneo Intermedio en la categoría mayores, de la Liga Regional de Fútbol.

Seguidamente compartimos escenarios, horarios y rivales:

SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE

Cancha Dr. Romeo Bianchi Hora 17.00—General Rivera Vs. Cinecope.

Cancha José Lindolfo Canosa Hora 17.00—Tropezón Tablero Vs. CLMC

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE

Cancha Dr. Romeo Bianchi Hora 17.00—Santa Rosa Vs. La Bomba.

Cancha Escuadrones Hora 17.00—Huracán Vs. Uruguay.