Un total de 8 partidos entre sub 15 y mayores se disputarán entre hoy sábado y mañana por la 3º fecha de los campeonatos Oficiales, de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión.

Seguidamente todos los detalles:

HOY SÁBADO 8 DE JUNIO

CANCHA ” ESCUADRÓN ”

HORA 12. 00 – Sub 15 – Santa Rosa Vs. General Rivera.

HORA 14. 00 – Sub 15 – Uruguay Vs. Tropezón Tablero.

HORA 16. 00 – Mayores – Uruguay Vs. Tropezón Tablero.

DOMINGO 9 DE JUNIO

CANCHA “LINDOLFO CANOSA ”

HORA 12. 00 – Sub 15 – Huracán Vs. Cuareim.

HORA 14. 00 – Mayores – Santa Rosa Vs. General Rivera.

HORA 16. 00 – Mayores – Huracán Vs. Cuareim.

CANCHA “PARQUE CALPICA ”

HORA 13, 30 – Sub 15 – Cinecope Vs. CLMC.

HORA 15, 30 – Mayores – Cinecope Vs. CLMC.