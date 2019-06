Mañana domingo se juega la última fecha del torneo Preparación de la Liga de Fútbol Sénior, de Bella Unión. Lavadero con 22 puntos y Unión con 20, son los dos con posibilidades de campeonar.

DOMINGO 9 DE JUNIO

ESTADIO “WALTER

MARTÍNEZ CERRUTTI”

10º FECHA TORNEO

PREPARACIÓN SÉNIOR

Hora 12, 45 – Las Piedras Vs. Campódonico.

Hora 14, 30 – Coronado Vs. Cuareim.

Hora 16. 00 – Expreso Vs. Cinecope.

Hora 17, 30 – Unión Vs. La Jeringa.

Hora 19. 00 – Lavadero.