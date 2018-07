Si hurgamos en la nomenclatura de las calles de Bella Unión, rescatamos muy pocos nombres de antepasados cañeros. Un gran debe de los hombres que han gobernado la jurisdicción. El tiempo pasa y no hay cambios sobre el tema. Contamos con calles que se identifican con letras y números, con nombres de departamentos, fechas patrias, pero poco, muy pocas arterias con nombres de vecinos que poblaron esta sección y que por diferentes motivos se los recuerda. Como que cuesta colocar nombres de vecinos que ya no están. Hace varios años, vecinos de barrio Las Piedras elevaron una serie de nombres de vecinos ya fallecidos para que las calles del barrio llevaran sus nombres. Los diferentes gobernantes de turno nunca aprobaron tal solicitud. Esta corresponsalía, hoy quiere recordar la figura de un vecino que cumplió una destacada actividad en varios frentes, como ser a nivel social, deportivo, productivo y político, que ya hace más de 10 años que falleció pero que sin embargo ningún político local parece encontrar mérito para reconocer su trayectoria y plantear que una calle lleve su nombre. Me refiero a don Pedro Arnaldo Florines Gutiérrez. Quizás se desconozca su trayectoria, pues bien, aquí aportamos su rica trayectoria en el medio.

PEDRO ARNALDO FLORINES GUTIÉRREZ (1923 – 2008) Falleció a los 85 años de edad. Ya se cumplieron 10 años de su deceso (enero 2008).

Nació en zona de las Tres Bocas La Blanqueada.

Fue gerente de arrocera.

Fue funcionario del Banco República.

Fue productor de caña de azúcar.

Fue fundador de CALNU y de CALAGUA.

Fue directivo de la Sociedad Fomento.

Fue directivo de Club Náutico.

Fue socio fundador del Club de Leones Bella Unión Centro (1963).

Fue directivo de la Sociedad Fomento Rural de Colonia España (SOFORUCE).

Fue director de CASSE CALNU.

Fue director del Consejo de Administación de CALNU.

Fue Fiscal de CALNU.

Fue director de CV 157 Difusora del Norte (hoy radio Bella Unión).

Durante el Gobierno Militar, estuvo cinco meses detenido en un Cuartel.

Fue Interventor en la Junta Local de Bella Unión, designado por el entonces Intendente Atilio Ferrandis.

Fue Presidente de la Junta Local de Bella Unión.

Fue Intendente Departamental de Artigas en el año 2000.