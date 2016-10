La zafra azucarera 2016 está llegando a su final y con ella la preocupación latente del cortador de caña de aquí en más. Se vienen meses donde, salvo alguno que «calce» en el riego, el 80 % de los «peludos» se hallará sin un trabajo más o menos estable. Ya sin hortalizas para el congelado y sin uvas para la bodega, la zona cañera entra en un período tremendamente difícil. Eso lo saben los asalariados, lo saben los comerciantes que son los que tienen que « fiar» a sus vecinos hasta que el año próximo se inicie una nueva cosecha. El electrodoméstico que lograron comprar en esta zafra en un par de meses más deben venderlo para poder comer. Este corresponsal conversó con el dirigente de la UTAA, Erico França. quien comenzó señalando: -«Lo que ha complicado la zona son la cantidad de empresas tercerizadas que han venido de afuera. Tenemos tercerizadas de Bella Unión, pero son de acá, están dentro de lo que es el tema sucro alcoholero, el tema son las que vienen de afuera. Empresas que vienen con hoteles pagos y un montón de beneficios, para lavar una pared. Nosotros tambien sabemos lavar una pared con hidrolavadora».

SIN BANDERAS

POLÍTICAS

Agregó: -«Nosotros venimos creciendo como sindicalistas. No tenemos banderas políticas. Somos un grupo de gurises jóvenes que estamos peleando por nuestra sociedad. Estamos muy disconformes con la situación que estamos viviendo hoy. Estamos terminando una zafra y se vienen meses difíciles. Apostamos en su momento a la intersectorial ya que queremos que la sociedad sea una sola. Pelear por el proyecto y que era lo que queríamos para los bellaunionenses. Hay una cosa clara, si no tenemos productores, no tenemos trabajadores».

29 DÍAS

ACAMPADOS

Recordó lo siguiente: -«Hay gente que se queja pero no suelta el mate, pero en cambio nosotros salimos a la pelea. Estuvimos 29 días acampados frente a ALUR, soportando vientos, frío, lluvias, y la gente de Bella Unión no se enteró. Los candidatos del partido que está en el gobierno hoy ni se enteraron. Son candidatos de acá que no salieron a pelear. Ahora se enojaron con lo que se dijo en un programa de la televisión nacional. Nuestra lucha es por trabajo. Después andan nuestros gurises hurgando en la basura y nadie ve. Lo único que uno ve en las redes sociales es: quemaron un contenedor más. Será que no están pidiendo auxilio esos gurises. Que de una vez por todas se les termine el ocio, los saquen de las esquinas y vayan a laburar. ¿Cuántos hijos de peludos no pudieron ir al liceo en tiempo y forma? Empezaron después a ir ya que no tenían unos championes o los útiles para ir a estudiar. Claro, esto en Bella Unión nadie ve».

«NADIE VIO»

Dijo: -«Yo pregunto, por qué de una buena vez no salimos a pelearla entre todos. Tenemos dos fábricas que se están volviendo escombro, y esto nadie vio. Tenemos una fabrica más, que es nuestra. ¿Cómo debemos cuidarla? Reclamando y apuntando dónde está el problema. Del portón de ALUR para afuera, nosotros hemos demostrado que somos eficientes y productivos. Pasamos de 5. 500 toneladas por hectárea a 6. 400. Esto quiere decir que somos más eficientes y producimos más».

VENDER LO QUE

SE COMPRÓ

Sobre lo comprado trabajando en la zafra, ahora en más la posibilidad latente de tener que vender para poder comer. «Algún que otro compañero ha logrado comprar algo para la casa en esta zafra, pero el problema es que ese compañero en dos meses más va a tener que estar vendiendo lo que compró. La zafra estará terminando entre el 15 y el 20 de octubre y ¿después que tenemos para nosotros? Se puede decir que tenemos el riego, pero ¿cuánta gente ocupa el riego? Muchos productores están en la misma situación que el cortador de caña. Esos productores antes de tomar dos personas para trabajar en el riego, toman uno y terminan ellos trabajando junto a esa persona que contrataron. Si antiguamente teníamos 300 puestos de trabajo en el riego, mañana vamos a tener 150. Y el resto de los cortadores que son 1500, hablo solo de corte, pero son más ya que están los tractoristas, rejuntadores y otros, o sea, un montón de gente que va a estar sin hacer nada».

«EL TRABAJO ES

NUESTRA DIGNIDAD»

Señaló seguidamente: -«El trabajo es la dignidad de nosotros. Si no hay trabajo no hay dignidad. Dentro de dos meses vamos a ver mucha más gente concurriendo al comedor municipal. Tenemos gente viviendo en los asentamientos, son casi 700 personas, donde la UTAA trata de ayudar con un merendero».

SIN TENER QUE

DAR DE COMER

Dijo: -«La situación cada vez se nos viene peor. Tenemos compañeros nuestros, gente de trabajo, que muchas veces llevado por la situación, deben salir a delinquir. Todo porque no tienen que darle de comer a los hijos. Eso nadie ve. Te calienta que gente de Bella Unión que tenía que haber salido a la calle a pelearla y ver cómo muchos están viviendo, no lo hacen. Cuando se dice que acá está todo bien, eso es mentira. Dentro de Bella Union en un mes o dos ya vamos a tener gente con hambre. UTAA formó un merendero que permitirá ir paleando la situación. Donde vive el peludo, no hay toda esa bonanza que se habla. Vivimos de una zafralidad, un promedio de 500 pesos por día. Compramos algunas cositas y después las vendemos. Es la pura realidad. Vemos padres de familia terminando presos. o yendo a pescar o a cazar. Porque apuntamos a esta realidad, ¿somos los malos?

AQUELLAS

ALTERNATIVAS QUE

YA SON HISTORIA

Fue claro al recordar: -«La caña de azúcar es una zafralidad. Antes salíamos del corte de caña y teníamos la posibilidad de arrancar cebollas, chauchas, morrones, tomates, lo que fuera. Teníamos la posibilidad de la vendimia de la uva, hoy ya nada de eso tenemos».

DOS COOPERATIVAS

Agregó: -«Estamos metiendo tiempo, creando proyectos, dedicación y esfuerzo para ver si concretamos dos cooperativas. Una en Brum y otra en Bella Unión. Se trata de proyectos de 4 hectáreas y media de galpones y nos dicen que los galpones no es lo mismo. Claro que no es lo mismo, pero va a ayudar. Con cuatro hectáreas y media, nosotros lograremos tener unas 450 personas trabajando en los galpones. Me van a decir que esto no es bueno para Bella Unión. A muchos ya le están cortando el agua o la luz».