Fue edil departamental por el partido nacional. Se lo conoce como el “caudillo barrial de Las Piedras”. Su accionar solidario, sumado a su vida humilde, concita la atención de jóvenes y no tan jóvenes de barrios como Las Piedras, MEVIR, Progreso y Las Láminas, que lo apoyan en su transitar político partidario. Trabaja durante la semana, en un establecimiento rural de Paraje Franquía, donde tanto desempeña tareas en plantaciones de caña de azúcar como en invernáculos hortícolas. Su agrupación nacionalista se denomina “Vamos que vamos”, donde en los últimos tiempos estuvieron abocados a la construcción de una plaza para Las Piedras, contando para ello con apoyo de la Intendencia de Artigas. Todos los años apoyado por sus seguidores, y apuntalado por su esposa Cristina Brachini, organizan cada 6 de enero el festival de Reyes, donde proceden a instalar juegos inflables, regalando golosinas y juguetes a los niños. Lo de Hugo Olivera, apodado ” El Negro ” es meritorio. Después de trabajar a la intemperie, ante tiempos atmosféricos adversos, una vez que llega de la chacra dedica tiempo cada día para planificar tareas futuras con sus seguidores.

“EL PUEBLO” CON EL “NEGRO” OLIVERA

Consultado sobre el apoyo reciproco con el Intendente artiguense Pablo Caram, nos dijo: “Pablo Caram no solo está apoyando nuestra agrupación sino que apoya a toda la ciudad de Bella Unión con obras. Fíjate que se están construyendo cuadras de hormigón en Avenida Artigas. Es algo histórico para Bella Unión. Caram con esta inmensa obra se mete en la historia de nuestra ciudad. Este hormigón llevará por siempre la firma del intendente Pablo Caram. Una obra que en su inicio fue muy criticada por algunos políticos y otros actores locales pero que hoy como habitantes de la ciudad, se sienten orgullosos. La verdad que la avenida está quedando hermosa. Pero no solo la avenida, sino que Caram también está apoyando otras obras que se llevan a cabo en Bella Unión. Esto se debe a gestiones realizadas por el intendente. Para realizar gestiones hay que saber donde golpear puertas y Caram en este sentido ha demostrado que sabe donde golpear esas puertas. En gobiernos departamentales anteriores, lo que faltó fue poder de gestión. En este sentido, Pablo Caram ha demostrado con hechos que sabe como realizar gestiones”.

“NO LO DEFIENDO COMO LO PIENSA LA GENTE”

Le dijimos: “veo que lo defendéis mucho a Caram”, a lo que nos respondió: “No lo defiendo como lo piensa la gente. Yo defiendo las obras. Se habla de supuesta corrupción. Si alguien tiene documentación seria y veraz de que Caram es corrupto, que presente esas pruebas. Yo no defiendo a corruptos, sea el político que sea. Pero tampoco apoyo a quienes sin pruebas contundentes, acusan en redes sociales, ensuciando a la gente. Hay que comprobar, hay que presentar documentos cuando se acusa seriamente a alguien. Hay que ir a la Justicia con los documentos. Si el hombre es corrupto, que pague como cualquier otro”.

LA POLICLÍNICA

¿Que pasa con la policlínica de barrio Las Piedras?, le preguntamos. Nos dijo: “La policlínica se esta cayendo a pedazos. El arreglo de la policlínica se le pidió al intendente cuando yo era presidente de la Seccional Nacionalista. El tema luego pasó al sub director José Luis Paolini. Espero que ahora en enero se arranque con los arreglos en la policlínica “.

LAS CALLES

El estado de las calles de Las Piedras es patético, verdad ?. En su totalidad son de tierra. Sobre ello, Olivera para señalar, “Es lamentable el estado de las calles de nuestro barrio. Hay que preguntarle al alcalde Luis López que pasa. Hay que preguntarle de porque no trata de solucionar el estado de las calles. Nunca ha entrado una máquina a arreglar las calles. Ya no se puede más. Con una moto niveladora, un cilindro y un camión que se enviaran a Las Piedras,, mire en poco tiempo las calles serían otras. Lo que pasa es que no hay voluntad de arreglar”.