Este jueves 27 los trabajadores de la construcción de todo el país se reunieron en Montevideo. De Bella Unión partieron el miércoles dos ómnibus con obreros. Tras el regreso a nuestra ciudad, este corresponsal conversó con el dirigente del SUNCA Bella Unión, Fabián Silveira, quien comenzó señalando: «Fueron 250 ómnibus de todo el país que llegaron este jueves a Montevideo para participar de la movida. Estuvimos reunidos entre 25.000 y 30.000 trabajadores, reivindicando lo que hoy está trancado. Los trabajadores de la construcción estamos sin convenio ya que el 30 de setiembre cayó nuestro convenio. La Cámara de la Construcción no quiere aflojar. Es raro ya que venimos desde hace 15 años con convenios uno tras del otro, sin tener que estar haciendo algún tipo de reivindicaciones, salvo la realización de asambleas. Hoy por hoy está todo trancado, estamos retirados de la mesa de negociaciones a nivel nacional, y además estamos retirados de las negociaciones a nivel de la UPM».

MEDIDAS DE LUCHA A PARTIR DEL LUNES

Nuestro entrevistado sobre medidas de lucha, dijo: “Nuestro compañero, secretario general del SUNCA, Oscar Andrade, dio a conocer un informe y luego se votó, aprobándose comenzar a tomar medidas a partir del lunes 31 de octubre, en todas las obras del país. Todo delegado de obra tiene la potestad de tomar medidas cuando le parezca que sea necesario ya que no se viola ningún convenio. Al no tener un convenio vigente, las medidas que se tomen a partir del lunes no van a violar ningún tipo de convenio. Como referentes del SUNCA en Bella Unión ya el lunes vamos a comenzar a recorrer obras e informar a los trabajadores de lo sucedido. Había muchas expectativas para formar nuevo convenio y no hemos avanzado nada. La patronal no quiere aflojar nada”.

“NOS QUIEREN SACAR LOS APORTES UNIFICADOS”

Agregó: “Está claro que nos quieren meter la mano en un 30 por ciento de lo que son los aportes unificados. Esta fue una ley que se logró en el 74 y ahora quieren sacarnos. La representante de la Cámara Empresarial por parte de los patrones,no tuvo mejor idea que plantearle a la Cámara de la construcción que si nos tocaban a nosotros un 30 por ciento de lo que son nuestras licencias y nuestra salario vacacional, con esa misma planta que es nuestra y que la hemos ganado por derecho, irían a hacer inversión en obras públicas, pagándonos en definitiva a nosotros con nuestra propia plata. Está claro que nosotros como sindicato, como trabajadores, no vamos a estar dando un paso hacia atrás de un derecho que lo tenemos desde hace años”.

SI NO HAY SOLUCIÓN, EN NOVIEMBRE HABRÁ OTRA MOVILIZACIÓN

Ya se ha fijado una fecha para una nueva movilización, si hasta entonces no se ha llagado a un acuerdo de partes de un nuevo convenio. Dijo: “Ya quedo fijada la fecha del 16 de noviembre para una nueva asamblea general en Montevideo si hasta esa fecha no hay una solución por parte de la Cámara de la Construcción”.