Estamos a poco más de 48 horas del debut de las selecciones de Artigas Interior en la edición 14º de la Copa de la OFI. Como local en el «Walter Martínez» para recibir a los combinados de Tacuarembó. Este corresponsal conversó con el presidente de la Liga Regional de Fútbol, Fabián Yácquez, quien nos dijo: «Estamos a pocas horas del debut y donde puedo decir que vamos a llegar bien en todos los aspectos, ya sea en lo deportivo como en la organización del espectáculo en el estadio. Yo quiero agradecer al Municipio de Bella Unión y a la sociedad en su conjunto. Desde que asumió este ejecutivo en la Liga, el compromiso fueron de gestiones y más gestiones y felizmente las mismas vienen dando sus frutos. Si hay algo que no se puede decir de este ejecutivo, de que no se han hecho gestiones. En todos los ámbitos donde hemos golpeado puertas fuimos muy bien recibidos y hasta ahora hemos logrado lo solicitado en esos ámbitos. Los clubes nos han expresado que hace muchos años no se veía un ejecutivo tan activo como el actual, y la verdad que esto nos reconforta a seguir trabajando».

LOS ARREGLOS EN EL ESTADIO

El coloso de cemento «Walter Martínez Cerruti» para lucir este sábado como en sus mejores galas. Las refacciones, las mejoras, que no han faltado en este tiempo. El presidente para decirnos: «Hemos dado solución a un tema que mucho preocupaba y era el de los baños y el control del agua. Esto mejorará la higiene de los baños. Personal del municipio además estuvo arreglando todo el tejido alrededor de la cancha y además se está procediendo a limpiar todos los sectores del Estadio así como la parte exterior. Personal de electricidad del municipio hace ya varios días que vienen trabajando, han hecho el recambio de más de 30 llaves. Se está trabajando en cambiar los transformadores de tres torres. Cada transformador tiene un costo de $5.800. No es poca plata».

EL APOYO DE LA INTENDENCIA

Agregó: «El apoyo al fútbol además de parte de la Intendencia de Artigas. Por más buena intención del Municipio, se sabe que debe contar con el aval de la Intendencia. Hicimos gestiones por un funcionario municipal y lo logramos. La Liga gestionó que un funcionario municipal pasara en comisión y es así que contamos con el funcionario Carlos Rolón, que además de ser funcionario del municipio es dirigente del club CLMC. Dicho funcionario hoy lo tenemos trabajando en el estadio pero mañana o pasado la Liga puede disponer que realice otra tarea, ya sea en la sede de la Liga por ejemplo».

LA LIGA NO PAGARÁ LA LUZ DEL ESTADIO

Sin dudas otro gran apoyo. El costo de energía eléctrica que demande los días de partidos de la selección en la Copa, no pagará la Liga sino que el Municipio cañero se hará cargo de dichas facturas. Yácquez para decir: «la iluminación del estadio se hará cargo el Municipio por tres meses. Luego todo va a depender que se siga contando con dicho apoyo, de las gestiones que realice el ejecutivo ante el municipio y la Intendencia. Antes la Liga tenia que pagar el costo de la iluminación del estadio, que eran por fecha unos $ 8.000. Hoy felizmente en ese sentido la Liga no estará desembolsando dinero para pagar la luz del estadio. Esto forma parte de las innumerables gestiones que hemos realizado y que dieron buenos resultados. Tambien planteamos el apoyo de la Intendencia a cada liga del sector 2 y cada liga ha recibido 33 mil pesos».

ENTRADAS ANTICIPADAS

se venden en la sede de la Liga Regional a un costo de $ 300 para los partidos que Artigas Interior sea local (Tacuarembó, Artigas y Rivera). Los días de los partidos, en las boleterías del estadio la entrada con un costo de $ 150. Quien compre la entrada en el estadio, pagará $ 150 pero con la posibilidad de ganar 100 dolares. El sorteo se realizará en el entretiempo de juveniles y mayores.