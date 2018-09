Tras varios días internado en estado grave, falleció horas atrás el conocido hombre de radio y funcionario municipal de Bella Unión, Enrique “Conejo” Molina, de 44 años de edad. Había sido derivado a un centro asistencial de Artigas debido a la temible gripe H1 N1. Se trata del tercer paciente que fallece en nuestro departamento en cuestión de días, debido a la Influenza A. Molina militante del partido nacional, estuvo siempre muy vinculado a los medios de comunicación y organización de eventos sociales. Fue concejal en el Municipio local y en la actualidad ocupaba un cargo en la dirección de turismo como funcionario de la intendencia de Artigas. En su momento, cuando fue derivado enfermo a Artigas, circuló que padecía la gripe H1N1, lo que se fue confirmando con el transcurrir de los días. Desde esta corresponsalía, las condolencias a familiares.

EL PORTAL DE MAIKOL PORTUGUEZ

El colega de radio Bella Unión, Maikol Portuguez, en su portal, fue quién señaló al ser derivado a Artigas que Molina padecía de la gripe. Algunos colegas de prensa intentaron minimizar la información, al igual que algunos médicos locales. Horas atrás Portuguez para señalar en su portal; “Se produjo un profundo malestar en la sociedad bellaunionense con el fallecimiento del conocido comunicador y Sub Director de Turismo, Enrique “Conejo” Molina, a causa de Influenza virus A sub tipo H1 N1 como comúnmente se conoce. La información brinda por el portal respecto a la existencia de casos de esta gripe en Bella Unión, posteriormente desmentida públicamente por la Dirección del Hospital local, generó muchas reacciones en la sociedad. La semana pasada el Director Departamental de Salud, Dr. Dante Emilio Toma confirmó la muerte de dos pacientes de Artigas y un caso grave de Bella Unión. A todo esto el presidente del Directorio de ASSE, Dr. Marcos Carámbula en visita a la ciudad de Artigas puso de manifiesto su preocupación con la situación y dejó claro que le compete a cada dirección de los diferentes centros asistenciales confirmar el número de casos existentes. Hasta el momento los representantes de la salud de Bella Unión no salieron a la palestra pública a retractarse por su anterior aparición donde desmintieron versiones de las redes sociales negando la existencia de casos de pacientes con gripe A H1N1″, finalizó expresando el colega.