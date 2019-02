El secretario general de la UTAA, Jorge Roda lo había adelantado esta semana que pasó. El directorio de ANCAP no aprobó entregar este año útiles escolares a hijos de cortadores de caña de azúcar. Ayer viernes la Federación ANCAP hizo saber en un comunicado su rechazo a la decisión.

Montevideo 8 de febrero de 2019 Comunicado a la Opinión Pública

LA CARA más DESHUMANIZADA DE LA CONSIGNA «CADA PESO CUENTA»

La Federación ANCAP rechaza profundamente la decisión de ANCAP de no entregar canastas de útiles escolares a los hijos de los trabajadores de la caña de azúcar.

Bella Unión está atravesando un momento muy difícil, ya que debido a las inundaciones se ha reducido considerablemente la posibilidad de realizar « changas» a cientos de compañeros. La decisión de ANCAP deja sin la posibilidad de recibir útiles escolares a 1.400 niños de barrios carenciados de Bella Unión.

“Cada peso cuenta” repite constantemente la Presidente de ANCAP, este enunciado no solo tiene una dimensión económica ( aspecto que podría ser compartible), tiene una connotación mucho más profunda, encierra sobre todo una concepción ideológica sobre el rol social, productivo y económico de ANCAP. Desde dicha perspectiva se avanza en el recorte indiscriminado de puestos de trabajo, derechos, políticas de seguridad industrial, áreas estratégicas y metas sociales, en pos de que el « balance cierre « aunque la consecuencia sea vaciar de contenido los cometidos del ente público. Rechazamos enfáticamente este enfoque, rechazamos terminantemente la decisión tomada por ANCAP, no nos representa como sociedad y mucho menos como parte del bloque social y político de los cambios.

FEDERACIÓN ANCAP PIT-CNT