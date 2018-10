Introducción

La Comisión de Producción de la Coordinadora de Comités de Base del Frente Amplio de Bella Unión, se entrevistó con diferentes actores sociales y productivos de nuestra región, trabajadores rurales e industriales, Centro Comercial, gremiales de productores y directivos de ALUR, con el objetivo de redactar el presente documento. Pretendemos que refleje lo más fielmente posible, una situación extremadamente delicada del proyecto sucroalcoholero de ALUR, lo que afecta (ya se están viendo niveles de desocupación alarmantes, que no se veían desde la crisis del 2002), y afectará directamente, nuestra sobrevivencia como sociedad. Intentaremos de manera breve, poder explicar lo que significa para nuestra población, para la región, para el país y especialmente para el Frente Amplio, la importancia de encontrar los caminos que permitan no solo sustentar, sino corregir el rumbo del proyecto sucroalcoholero que pretendió desde sus inicios ser el buque insignia del proyecto de país productivo al que aspira nuestra fuerza política.

Antecedentes y situación actual

Al asumir el primer gobierno del FA la situación de Bella Unión y su zona de influencia era desesperante, desocupación, éxodo de habitantes, poco más de 2000 hás de caña de azúcar en producción. Allí nace la decisión de nuestro gobierno de apoyarnos, nace ALUR, se invierte fuertemente en la industria, se apuesta a revitalizar la zona, esto permite un gran desarrollo, crecimiento de la población y aumento significativo del área de caña.

Pero desde aquel primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez donde nace el proyecto ALUR, hasta nuestra realidad actual han cambiado muchas cosas, de la aspiración de llegar a las 10 mil hectáreas de caña, hoy estamos en el entorno de las 6500, con una clara reducción del área plantada. Esto se explica por múltiples factores incluyendo la baja rentabilidad, problemas de gestión, malas decisiones.

Los productores pequeños (base importante de la masa total), nucleados en su mayoría en los procesos de inclusión al sector productivo, son los que más dificultades tienen, enfrentando un gran endeudamiento. Los trabajadores zafrales del campo, reciben cada vez menos ingresos por su trabajo, al reducirse el área plantada y el tiempo de cosecha.

Esto, como ya lo mencionamos, está generando desajustes sociales notorios en la región, aumento importante del desempleo, con un reflejo inmediato, aumento en el número de comensales del comedor municipal y merenderos.

En este último período cabe destacar la pérdida de dos importantes agroindustrias como GREENFROZEN y CALVINOR, disminuyendo las fuentes de trabajo, que complementaban la caña de azúcar.

Algunos números que ejemplifican la importancia de ALUR en la región son los trabajadores y empresas vinculadas directamente a la actividad productiva, 500 trabajadores en fábrica, 1800 en cosecha, 200 en servicios complementarios, 345 en la actividad de producción Agrícola, hablamos del entorno de 3000 personas (familias), que directamente dependen de esta actividad. Si hacemos un cálculo simple estimativo de que cada persona de estas tenga una familia de tres integrantes hablamos del entorno de las 10. 000 personas de Bella Unión ligadas directamente a ALUR. Si comenzamos a tejer redes, este entretejido social se esparce a comerciantes, vendedores de servicios, proveedores de insumos, mutualistas médicas y la cadena de afectados casi no tiene fin, recordemos que la población de la zona está en el entorno de las 20. 000 personas.

Otro dato importante, podríamos decir que cada 1000 hectáreas de caña de azúcar se generan unos 400 puestos de trabajo, entre campo, industria, servicios de carga y transporte, y aproximadamente 20 días de trabajo en el Ingenio.

Desafíos

Nuestra fuerza política local adhiere plenamente al desafío que el proyecto logre su desarrollo. Todos tenemos claro que esta producción debe ser subsidiada para que pueda ser sustentable en el tiempo, pero también tenemos claro que hay varias áreas en las que se puede mejorar sin necesidad de realizar extremas inversiones, revisando rumbos en la gestión.

Aspiramos en principio a llegar a 8500 hás en producción, con un promedio de 60 toneladas de caña/há. Pero para ello hay mucho camino por recorrer.

Creemos que es fundamental contar con un proyecto a corto mediano y largo plazo en donde estén descriptos claramente los objetivos, las propuestas, los plazos, documento que conozcan todas las partes y permita evaluar permanentemente la marcha del mismo.

Consideramos que trabajadores, técnicos y productores locales podrían aportar a mejorar, por ejemplo, la productividad en el campo y el proceso de cosecha. Sería estratégico incluir a otros actores: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Ministerio de Industria Energía y Minería, INIA, INC, BROU, FONDES, etc.

Entendemos se debe trabajar fuertemente con los compañeros ex asalariados de las colonias Campo Placeres, Colonia Eliseo Salvador Porta (Pay Paso) y Colonia Raul Sendic Antonaccio; analizar si se debe cambiar el modelo de gestión, ya que allí se encuentran los mayores problemas en rendimientos y endeudamiento, aunque no nos podemos permitir perder a estos actores fundamentales.

El consumo de azúcar anual en el Uruguay ronda las 110, 000 toneladas, se estima que las industrias consumen el 60 % de ese total y el restante 40 % se destina al consumo directo o familiar. Cabe recordar que el azúcar que se importa para uso industrial no debe pagar ningún arancel, mientras que el que se importa para consumo debe abonar el 35%. En Bella Unión hoy se producen entre 16 y 18mil toneladas de azúcar del total de ese mercado, además del etanol. Todo el resto es producto de las multinacionales.

Propuestas

Teniendo en cuenta la realidad descripta los frenteamplistas de Bella Unión proponemos incluir en el programa de gobierno del FA 2020 2025:

1 Se declare estratégico al cultivo de la caña de azúcar y la producción de azúcar con materia prima nacional.

2 Crear un marco de protección para 30. 000 toneladas de azúcar y 20. 000 m3 de etanol a producirse en la planta de Bella Unión con materia prima nacional.

3 Habilitar a UTE a devolver energía eléctrica que se produzca en la planta de ALUR, en la temporada de riego. Beneficiando a los sistemas de riego de la zona (Calpica, Calagua y SOFORUCE).

4 Crear un canon a la importación de azúcar. Esto permitrá financiar, a través de un proyecto de desarrollo regional de los departamentos al norte del Río Negro, emprendimientos destinados a la creación de empleos en el interior del país.

5 Institucionalizar el funcionamiento de un Consejo Consultivo para la caña de azúcar, con la participación de MGAP, Ministerio de Industria, ALUR, trabajadores de la industria y campo, de los servicios y productores, impulsando la sostenibilidad de la producción, el fortalecimiento de los actores más vulnerables del sistema y continuando con el proceso de acceso de estos mismos actores a tierras para producir.

6 Crear un ámbito interinstitucional en donde se puedan generar propuestas complementarias a la producción de caña de azúcar y que puedan ayudar a la diversificación productiva de la zona.

7 Proponemos Incluir en el Directorio de ALUR un representante de la sociedad de Bella Unión idóneo en el tema quien deberá tener el aval del Consejo Consultivo.

Estamos convencidos que el camino es la defensa del cultivo de la caña de azúcar y su industrialización, porque esto representa también:

Soberanía alimentaria.

Soberanía energética.

Defensa de la Agroindustria Nacional.

Cadenas agroindustriales con materia prima nacional y alto valor agregado.

Desarrollo integral de los habitantes locales con alto compromiso social.

Por Comité de Base 19 de Junio.

Por Comité de Base Zelmar Michelin.

Por Comité de Base José Pepe D Elia.

Por Comité de Base Creciendo.

Por Comité de Base Víctor Hugo Dávila.

Por Comité de Base Dante Porta.