El “ratón” Sosa nació en Bella Unión. Su padre era oriundo de Montevideo y su madre nacida en Bella Unión, tuvieron 8 hijos. José María concurrió a la Escuela Nº 3 “María Orticochea”, culminando sexto año. Muy joven comenzó a trabajar en tareas rurales. Sus primeros trabajos fueron en chacras, en Paraje Coronado con Hugo Vezoli, en Paraje Franquía con Reboliz y en Paraje Cuareim con Juan de la Peña. A los 14 años comenzó a jugar al futbol, en la reserva. Corría el año 1952. Su primer club, el decano bellaunionense, el Club Atlético Uruguay. Fue jugador de Uruguay, tan solo una temporada. Al año siguiente pasó a jugar en el violeta Defensor. Cosas de la vida. Estuvo 18 años defendiendo a Defensor. El club le consiguió trabajo en Cainsa. Presidía por entonces al violeta el recordado Telmo “Quique” Fonticiella, presidiendo otros años, Bernardo Brysk. En zona de “Campo Uno”, el productor azucarero, Hugo “Chiquito” Hackembruch era dueño del club “Los Cañeros”. Le ofreció trabajo a José María a cambio de que jugará en su club. Así Ocurrió. Estuvo dos años jugando en Los Cañeros y trabajando en las plantaciones azucareras de Campo Uno. Al cabo de los dos años, decide retornar a Defensor y juega dos años. Con 37 años a cuestas, corría el año 1975, el “ratón” decide colgar los botines. Nunca tuvo un puesto fijo en el campo de juego. A lo largo de su trayectoria, fue de esos jugadores que se los define “polifuncionales”. También conocidos como jugador “comodín”. Nunca jugó en el club Santa Rosa, pese a que le hubiera gustado defender sus colores, según lo señaló a este corresponsal. El “Gringo” Félix Albano, figura inmensa, un estandarte en la vida de Santa Rosa, una vez habló con José María para que jugará en el “santa”. Defensor rotundamente dijo que no le daba el pase. En ese entonces el presidente santarroseño era Vicente Soto. “Me hubiera gustado jugar en Santa Rosa, pero lamentablemente no tuve ese gusto”. Recuerda que cuando tenía 18 años, surgió la posibilidad de ir a practicar al club Tanque Sisley, de Montevideo. Pero no solo jugó al futbol y fue asalariado rural. Integró la murga “La Sin Rival” que participaba en los carnavales locales. Siente orgullo que en su barrio nacieron dos importantes escuelas de samba, como lo son Titanes y Titanitos, la primera creada por la Prof. María Ofelia Segovia. El “ratón” fue desalojado de su modesta morada en infinidad de ocasiones al desbordar el río Uruguay. Pese a que vecinos de él recibieron viviendas en 1995 y 1997, prefirió seguir viviendo en su humilde rancho. Ahora con sus 80 “pirulos” a cuestas, esa odisea de tener que ser evacuado no lo vivirá mas. Decidió recibir una vivienda. Cuenta desde hace algunos días con una hermosa construcción, en barrio MEVIR. Que Dios y la Virgen le den vida para disfrutarla.