Nació en Mercedes pero por décadas vivió con su familia en Bella Unión hasta el día de su partida de este mundo terrenal. Médica y escritora. Gladys Juana Matosas Franzi se había recibido como doctora en medicina el 9 de setiembre de 1971, especializándose en ginecología y reumatología. Desde temprana edad manifestó su pasión por la poesía, escribiendo sus primeros poemas en su época liceal.

A lo largo de su existencia escribió un total de seis (6 ) libros. todos en el género poesía. Ellos fueron: «Luz y Sombra» (1882), «Anhelo» (1985) , «Éxtasis» (1986), «Silencios» (1987), «Tinieblas» (1992), «Nostalgia» (1997). La escritora como prólogo de su libro «Luz y Sombra» había escrito: «La poesía me acompaña desde muy niña. La poesía ajena y la propia. La que he leído y la que he sentido. Y esta última, la que he sentido y he logrado traducir en palabras, es la que hoy me decido a publicar. Creo que por encima de la inquietud estética, que quizás se pudiese confundir con vanagloria de creador, existe en el ser humano la necesidad de recoger vivencias y comunicarlas. Y en ese deseo de comunicación me parece que radica lo más autentico de mi libro. Alguien dijo alguna vez que el historiador habla de cosas que ocurren a veces y el poeta, de cosas que ocurren siempre. Y yo agregaría: precisamente por ocurrir siempre, habla el poeta de cosas que interesan a todos. Y esta universalidad es, precisamente lo que me impulsa a adoptar una posición en el problema de la expresión poética: armonizar la sencillez formal con la riqueza afectiva».

MADRE

¡Madre! Quizás el silencio

te hable cuando no esté.

Quizás sepas de mis palabras.

Quizás veas más allá de mis sombras.

¡Madre! Si tú no lloras…

vas a verme mejor sin esas lágrimas.

Porque sé madre que en el silencio

y sin palabras , sabrás que tuve

el coraje ¡ Madre para llamarte !.

GLADYS JUANA MATOSAS (Libro «Silencios» 1987).