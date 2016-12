Tras conocerse las dos nóminas de jugadores convocados para ser parte de las dos selecciones de Bella Unión de cara a las instancias de la OFI, tanto en sub 18 como en mayores, hay clubes que no tienen jugadores citados. Por lejos el club que más jugadores tiene en las dos selecciones es Santa Rosa. Hay quienes dicen que el técnico Roberto Miller tiene mucha afinidad con el club santista y por eso a la hora de convocar jugadores, se carga de jugadores de este club. Sin embargo la realidad nos dice que Santa Rosa es el club que más trabaja con sus planteles a lo largo del año y siempre está llegando a las finales sea la categoría que sea. En Sub 18 no han sido convocados jugadores de Cinecope ni de Huracán. Se puede señalar que no han participado en el torneo juvenil local y por tanto ningún chico se ha mostrado. Sin embargo juntando las poblaciones de Cainsa y Mones Quintela, suman más de 1.000 habitantes, lo que no es difícil pensar que entre los pobladores pueda haber un chico con condiciones futbolísticas que sobresalga. A nivel de mayores el técnico Miller no ha convocado jugadores de los clubes General Rivera y Cuareim. Por tanto el aporte a la selección de solo cinco clubes de los siete existentes. A continuación los números de convocados por club a las selecciones:

CATEGORÍA SUB 18.

Santa Rosa 8 jugadores

Uruguay

CLMC

General Rivera 2

Cuareim

CATEGORÍA MAYORES

Santa Rosa 11 jugadores ( un plantel completo)

CLMC

Uruguay

Cinecope

Huracán