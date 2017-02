El Municipio no cuenta con la maquinaria para arreglar las calles. Debe solicitar ayuda a la Intendencia de Artigas. Así pasó cuando el gobierno cañero era “Junta Local”, pasó luego cuando fue “Junta Autónoma y Electiva” y viene pasando ahora que estamos ante la denominación de “Municipio”.

Un gobierno local que no tiene una recaudación suficiente para mantenerse.

Sobre estas situaciones que se arrastran de 1985, este corresponsal requirió la palabra del expresidente de las Juntas Autonomía y Departamental, exedil Mtro. César Ovidio Silva. Comenzó expresando el líder de la Lista 1970 del Partido Nacional cañero: “Los municipios de todo el país no tienen la posibilidad de manejar los recursos de forma autónoma. La ley no se lo permite. Hay que dejar en claro que no es cosa del intendente departamental sino que no permite la ley de creación de los municipios. Los municipios no tienen autonomía económica”.

EL CENTRALISMO DEPARTAMENTAL

Continuó: “Cuando hablamos de centralismo, depende de quién esté al frente del gobierno departamental. Si tuviésemos una ley de municipios que diese toda la potestad al gobierno local, dándole autonomía económica, que le permita a la población decidir cuáles son las obras que tienen que gestarse en la zona, todo sería muy diferente, ya que es lo que todos queremos. Pero la realidad es otra, ya que la ley no lo da. Nosotros dependemos de la buena gestión, del buen trabajo con el gobierno departamental, y ello es así. Cuando el gobierno departamental no da respuestas, seguramente no se trabajó de forma intensa con el ejecutivo departamental.-No se buscó tener una buena relación con el ejecutivo”.

LA MALA INTERNA POLÍTICA DE BELLA UNIÓN

Para Ovidio, los problemas de mal relacionamiento entre los propios políticos gobernantes de Bella Unión, hace que no se lleven a cabo como debiera, las gestiones ante el intendente departamental. Nos dijo: “El concejo de Bella Unión no hace las gestiones como corresponde ante el gobierno departamental. Todos los días estamos viendo y leyendo expresiones en la prensa, por ejemplo de un concejal del Frente Amplio con una posición, al rato aparece otro concejal del Frente Amplio con otra posición y a la vez aparece un concejal del Partido Nacional con otra posición.

Es fácil deducir que existe una lucha interna por el poder político en Bella Unión. Esto para nada ayuda a poder tener un buen relacionamiento con el gobierno de Artigas. Nosotros precisamos tener un concejo unido, fuerte, que trabaje y lleve adelante gestiones”.

PRESUPUESTO DE BELLA UNIÓN APROBADO EN UN 100 %

Fue más lejos cuando expresó: “Yo estuve hablando el martes último con el intendente Pablo Caram, en una gestión que estábamos haciendo en nombre de la lista 1970, él nos comentaba que por primera vez se le otorgaba el 100 % del presupuesto al Municipio de Bella Unión.- Nos dijo que todo lo que el Municipio pidió en el presupuesto para poder funcionar durante estos cinco años, el gobierno departamental del intendente Caram, lo aprobó. Y además les dijo: “ustedes ahora trabajen en forma autónoma. Decidan, tienen un presupuesto ya formado”.

INGRESOS SOLICITADOS POR EL ALCALDE

Silva dando a conocer otros detalles de la conversación con Caram, dijo: “Además le dio al alcalde Luis López, todos los cargos de confianza que él quería. Hoy nos encontramos con un desorden total en el Municipio de Bella Unión. Un desorden total en el tema de la maquinaria por ejemplo. Porque el alcalde y los concejales no dicen en los medios, de que en el presupuesto del municipio que fue aprobado por el gobierno departamental , que fue aprobado por Pablo Caram, existe la compra de maquinaria nueva para el 2018. Si hoy no hay máquinas para dar solución a los reclamos de los vecinos, porqué no se gestionó desde hace un buen tiempo la presencia de maquinaria de Artigas acá en la zona. Recién ahora vemos que se hizo un pedido. Se pudo haber pedido a comienzos del año pasado. Este alcalde en vez de ir a pedirle a Caram ayuda, se fue a Montevideo a pedirle alguna donación al intendente Martínez. Logró que le dieran algunos camiones viejos que no funcionan y están abandonados”.

BELLA UNIÓN SE HA MOLESTADO DE LAS AYUDAS QUE VINIERON

Señaló: “El intendente viene todas las semanas a Bella Unión pero sin embargo el gobierno local no le ha pedido maquinaria para arreglar calles. Acá se han molestado porque el intendente en su momento envió desde Artigas algunas cuadrillas. Envió una cuadrilla para arreglar el balneario Los Pinos y se molestó el concejo. Mandó una cuadrilla para arreglar el parque General Rivera y también se molestaron. Mandó cuadrillas de limpieza y de vivero, plantándose flores en el trébol y también acá en Bella Unión se molestaron. Siempre hubo de parte del intendente Caram una respuesta favorable para el concejo de Bella Unión”.

NO SE ENTIENDE EL FRENTE AMPLIO

Agregó: “Por estos días estuvo actuando un alcalde suplente, el cual cada vez que salió a la prensa habló todo lo contrario del alcalde titular. Por otro lado sale a los medios el otro concejal del Frente Amplio y manifiesta cosas diferentes, por tanto vemos que hay un problema de mal relacionamiento del Frente Amplio de Bella Unión que es quien gobierna a nivel local “.