El 13 de mayo de 1829 se oficializa la ley de creación de la Colonia del Cuareim, hoy Bella Unión. La ley del 13 de mayo, tratada y aprobada en sesión secreta y cuya discusión no hemos podido aún encontrar y quizá no exista, pues en el Libro de Actas de la Honorable Asamblea Constituyente y Legislativa, no consta las discusiones de las sesiones secretas y sobre las leyes aprobadas en las Misiones,Auxilios como esta del 13 de mayo que es la siguiente: SE ACUERDA A LAS FAMILIAS DE MISIONES EN EL CUAREIM, Montevideo, mayo 13 de 1828. La Asamblea General Constituyente del Estado, en sesión extraordinaria del día anterior, ha acordado el siguiente decreto: Artículo 1º, el Poder Ejecutivo nombraría una comisión que forma a la mayor brevedad el censo y clasificación de las familias existentes en el Cuareim, de que dará cuenta a la Asamblea General. 2º Se autoriza al Gobierno para la inversión de cuarenta y ocho mil pesos para proveer a las subsistencias y socorros mas necesarios, y demás análogos al establecimiento provisorio de dichas familias incluyéndose en esta cantidad la que haya invertido con el mismo objeto. 3º.La misma comisión de que habla el artículo 1º se encargará de la administración que debe llevarse de lo prevenido en el precedente. 4º El Poder Ejecutivo presentará a la Asamblea el presupuesto de los gastos que demande esta comisión. El presidente que suscribe al comunicarlo al Excelentísimo Gobierno de Orden de la H.A. tiene el honor de saludarles con su mas alta consideración. ANTONINO DOMINGO COSTA Diputado Secretario, SILVESTRE BLANCO presidente. MONTEVIDEO, MAYO 13 DE 1829. Acúsese recibo, cúmplase y publíquese en el Registro Oficial.

Viene la rubrica de Blanco y es de esta forma que queda oficializada la Colonia del Cuareim o de Bella Unión. (del libro del Coronel Oscar Antúñez de Olivera-año 1979).