Hay delanteros que por sus goles oportunos, el tiempo no los olvida. No se los archiva. Están siempre en la memoria. Sucede que son predestinados, elegidos, únicos. Serán recordados como ” verdugos” siempre. Hay goleadores y goleadores. Aquel que termina siendo goleador de un campeonato pero que sin sus goles fueran recordados por el oportunismo. Y está el otro. Aquel goleador de conquistas vitales, fundamentales y que sirvieron para conquistar títulos Este corresponsal para refrescar la memoria de no pocos deportistas de Bella Unión y Salto. Recordar aquel maestro del fútbol, que con sus goles brindó alegría a cientos y cientos de hinchas, de simpatizantes. No otro que Robert “Cachila” Da Rosa. El cañero, oriundo de Pueblo Cuareim.

C.L.M.C. CAMPEÓN OFICIAL 1996

Presidía a la institución celeste, nuestro recordado Walter Martínez Cerrutti, siendo el director técnico, Miguel “Polvareda” Silveira. Era la definición del campeonato Oficial de la Liga Regional 1996. Frente a frente CLMC y Santa Rosa. El tituló, la alegría, la vuelta olímpica para CLMC que le ganaba 1 a 0 al santista. El único gol siendo logrado por el “Cachila” Da Rosa.

BELLA UNIÓN VICE CAMPEÓN DEL LITORAL

El partido era crucial para continuar en competencia. En el ex Los Olivos, hoy “Walter Martínez” Bella Unión en mayores se jugaba el pasaje a cuartos de final ante Tacuarembo, por el campeonato del Litoral 1998/1999. El partido se iba, y estaba 2 a 2. Cuando no. Bella Unión logra el tercer gol por intermedio del “Cachila” Da Rosa. Era el segundo gol de Robert en el partido. Bella Unión en aquel torneo llegó a la final del Litoral, cayendo ante Soriano Interior. Aquel gol ante Tacuarembó fue vital para llegar a pelear el título. Fue la única vez que la “roja” arañó la copa del Litoral.

CEIBAL CAMPEÓN SALTEÑO 2002

Era la definición del Campeonato Salteño de fútbol temporada 2002. Frente a frente Ceibal y Gladiador. Fue el domingo 27 de octubre de 2002. Ceibal festejó a lo grande. Ganó aquella final a estadio repleto por 1 a 0. ¿de quién el único gol del partido? No otro que el cañero “Cachila” Da Rosa. El de los goles oportunos, gravitantes, de definición de torneos. Por eso lo del principio. Hay goleadores y goleadores. Están aquellos que “mojan” en el exacto momento. Así fue el “Cachila ” siempre.