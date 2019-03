Corresponde a la tercera fecha del torneo Preparación 2019. La actividad oficial de la Liga Senior centralizada en el ESTADIO «WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI»

Hora 13, 45 Esp. Unión Vs. Coronado.

2º hora Las Piedras Vs. Cururú.

3º hora Campodónico Vs. Cinecope.

4º hora Lavadero Vs. Cuareim.

5º hora Expreso Vs. Generación 80.