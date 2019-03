Hoy domingo se pone en marcha el torneo Preparación de la Liga de Fútbol Senior de Bella Unión con cinco partidos a jugarse en cancha ” Romeo Bianchi”.-De esta manera se estará inaugurando la temporada 2019 de esta liga.-

LOS PARTIDOS

Hora 1200- Lavadero Vs. Campodónico.-

2º hora——Las Piedras Vs. La Jeringa.-

3º hora——Cinecope Vs. Unión

4º hora ——Cuareim Vs. Generación 80.-

5º hora ——Cururú Vs. Coronado.-