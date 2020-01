Se está entrando en las dos etapas donde los puntos perdidos, duelen, pensando en una futura clasificación. Quedan dos fechas para los combinados de Bella Unión y ambas fechas para ser visitantes. Se viene de dejar puntos por el camino como locales. El pasado miércoles 22 se recibió a las blancas de Artigas en el «Jacinto Sant’ Anna, no logrando las «Rojas Guaranís», ganar en sub 17 ni en mayores. Ambos partidos culminaron con igual marcador. Fue 1 a 1. De haber ganado, otro sería el panorama en estas visitas de hoy a Tacuarembó y la del miércoles 29 a Rivera. La roja mayor, jugando de local, no logró sumar de a tres en cada partido ya que empató los tres compromisos. De 9 puntos disputados de local, solo sumó 3. Jugadas 4 fechas así están las posiciones:

SUB 17 Artigas 8, Bella Unión 7, Rivera 6, Tacuarembó 1

MAYORES Tacuarembó 10, Bella Unión 6, Artigas 4, Rivera 1.

HOY DOMINGO ANTE TACUAREMBÓ.

5º FECHA DOMINGO 26 ENERO ESTADIO «RAÚL SATURNINO GOYENOLA», TACUAREMBÓ (VTV).

ÁRBITROS DE DURAZNO

TACUAREMBÓ Vs. BELLA UNIÓN.

Sub 17 Hora 20. 00 Matías Pérez (central) Erico Ferrari José Avila (asistentes).

Mayores Hora 22, 15 (VTV) Elio Gómez (central), José Avila, Erico Ferrari (asistentes).

ANTE RIVERA

6º FECHA MIÉRCOLES 29 DE ENERO ESTADIO «ATILIO PAIVA OLIVERA», RIVERA.

ÁRBITROS DE SALTO CAPITAL.

RIVERA Vs. BELLA UNIÓN.

Sub 17 hora 20.00 Miguel Pereira (central), Victor Quirós, Fernando López (asistentes).

Mayores Hora 22.00 José de los Santos (central), Fernando López, Victor Quirós (asistentes).