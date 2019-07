A falta de una fecha para culminar el torneo Apertura de primera división de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión, el conjunto rojo del centro poblado Cainsa, es el único plantel invicto. Tras jugar 7 partidos, los del ” globito ” no saben de derrotas. El plantel es dirigido por una dupla integrada por el Pastor Evangélico y funcionario municipal, Ramón Barrios y el exdirector técnico campeón con CLMC y expresidente campeonísimo con el club Santa Rosa, Miguel ” Polvareda” Silveira. Pero hay más. Huracán tiene, a falta de una fecha, la valla menos vencida. Seguidamente para conocer algunos números del Apertura:

Único club Invicto – Huracán, ganó 3 y empató 4.

Más partidos perdidos – Cinecope y General Rivera con 6 c/u.

Delantera más goleadora – la de Uruguay con 19 goles en 7 partidos.

La delantera menos eficaz – Cinecope y General Rivera con 6.

Valla menos vencida – Huracán con solo 5 goles.

Portería más vulnerada – General Rivera con 19 goles.

El que más partidos ha ganado – Santa Rosa con 5 de 7 jugados. El que más empates tiene – Huracán tiene 4.

LOS NÚMEROS DEL TORNEO SUB 15

Ya se han jugado 7 fechas y Santa Rosa es el campeón del actual torneo por anticipado, más allá, que deberá jugar la Liguilla.

Único plantel invicto – Santa Rosa, jugó 7 partidos y los ganó.

No han ganado aún – La Bomba y Huracán, jugaron 7 y perdiendo todos.

Delantera más goleadora – la de Santa Rosa con 28 goles.

Los atacantes menos certeros – los de Huracán con solo 4 goles.

La valla menos vencida – la de Uruguay con solo 2 goles, en contra.

La portería más veces vencida – la de Huracán con 35 goles en contra.