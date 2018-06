Los hurtos contra la propiedad sin dar tregua en Bella Unión de semanas a esta parte. Dos « visitas» indeseadas se denunciaron horas atrás en diferentes zona de la ciudad.

HURTO EN FINCA DE CALLE ASENCIO

Fue denunciado en la Séptima el hurto de un televisor, dinero en efectivo y otros efectos, sustraídos desde una finca ubicada en calle Asencio, en ausencia de los moradores, mediante el forzamiento de una ventana.

HURTO EN FINCA DEL BARRIO TRES FRONTERAS

Desde una finca ubicada en calle Paraguay, barrio Tres Fronteras, en horas de la noche, en ausencia de los moadores, hurtaron dinero en efectivo en dólares y pesos uruguayos, mediante el forzamiento de una ventana. Policia Científica realizó relevamientos fotográficos correspondientes.

EN REDES

Cierto desahogo de vecinos planteando en redes sociales, ser victima de hurto en sus domicilios de Bella Unión. Zulma Maidana para señalar este viernes 29 : Que horrible acá en Bella Unión cada vez peor, robar por la maldita droga, ayer robaron de la casa de mi padre, la televisión, prendas, plata, le dejaron sin ropa y todavía tompieron todo en mi casa, y todavía un hombre ciego estaba adentro, no tiene perdón de Dios. Tengan cuidado pongan reja o alarma en su casa, es por demás». Por su parte Zuly Farías para expresar ayer viernes: «Manga de vagos que entran a robarle a uno que con sacrificio tenemos las cosas, eso que te llevastes de casa que te haga provecho y no te va a servir de mucho y Dios me dará el doble y no me desampara».

Dos manifestaciones públicas de impotencia y rabia por ser víctimas de la inseguridad que se vive hoy por hoy en Bella Unión.