No cesa la ola impresionante de hurtos en Bella Unión. No hay barrio que se salve. Ocurren en la noche y en el día. No hay de cámaras, de alamas ni de rejas. Un comercio de avenida Artigas que gira en el ramo de Farmacia fue víctima. Un vidrio hecho añicos y desconocidos llevándose diversos artículos. Una carnicería ubicada frente a Ruta 3, también sufrió la rotura de un vidrio y el hurto de mercaderías. La Iglesia Apostólica, de barrio Progreso fue otra de las perjudicadas en las últimas horas. Tras destrozar una reja que había en la puerta, también destrozaron la puerta y se llevaron una guitarra y un ventilador. Es el tercer hurto que afecta a esta congregación religiosa de Bella Unión. Si en estas noches de carnaval, la familia no procede a dejar un vecino o sereno al cuidado de la finca, los « golpes» se contarán por decenas.