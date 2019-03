Las décadas pasan pero la temática siendo siempre la misma.-La barbarie, el salvajismo que se resiste a desaparecer de Bella Unión.-En los años 90 no hubo de campaña Tachin.-Los recipientes pintados de color amarillo los destrozaban a patada limpia.-Desde entonces el panorama no ha variado.- Treinta años atrás no se culpaba a la maldita droga.-

Simplemente referencia a los vándalos haciendo de las suyas.-Vaya a saber de la vida hoy de aquellos vándalos cañeros de 20 o 30 años atrás cuando aún el consumo problemático no se había apoderado de un vasto sector de nuestra juventud.

-Aquellos vándalos con edades entre 13 y 19 años, hoy ya son adultos, hombres y mujeres, que marcaron una época de destrucción de lo que encontraban a su paso en calles, parques y plazas .-

Hoy sumado a la incultura otro adictivo, los estupefacientes .- La fotografía es elocuente y estampa la barbarie actual.-Destrucción de la Imagen de la Virgen, ubicada en el exterior de la Capilla Católica “Jesús Redentor” , del barrio Tres Fronteras .-El odio , el desprecio, sigue tan vigentes como en el pasado en este suelo cañero.-

Lejos de pensar en un cambio cultural de la sociedad, estamos peor que antes, ya que al salvajismo natural de algunos, debemos sumarle el consumo de sustancias alucinógenas.-