Una vez vaya y pase, pero ya cuando el tema se torna reiterativo, es para alarmar. En la noche madrugada de este viernes23 sábado 24 de febrero, una familia de Bella Unión que fue en su automóvil a la vecina Barra do Quaraí, BRASIL para presenciar el desfile de carnaval, se quedaron a pié.

Desazón, tristeza. Les hurtaron el VW Gol, matrícula de Bella Unión GBA 4442. Lo realmente insólito es que no se trata de la primera vez. En momo 2017 de la Barra, también una familia de Bella Unión se quedó sin su automóvil debido a que lo robaron durante el corso por avenida Salustiano Marty.

Dicen que no hay dos sin tres. ¿Quién de Bella Unión va a ir a la Barra en automóvil para presenciar momo 2019?

CUANDO SE TRATA DE UN MAL DÍA

Una conocida funcionaria del Hospital de Bella Unión le ha tocado vivir un viernes 23 de febrero de 2018 que será de triste recuerdo.

Del estacionamiento interno de motos que posee el nosocomio, le hurtaron en horas de la tarde su motocicleta Winner, color gris platino, matrícula GBK 768. Pero habría más. En la noche, en Barra do Quaraí, Brasil, extravío su teléfono celular. Son de esos días que nada sale bien.