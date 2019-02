Un duro golpe. Un revés totalmente inesperado, sobre todo a nivel de mayores, donde todo venía viento en popa. Las selecciones de Rivera, bajo una sensación térmica de más de 50 grados en Ruta 30, transitaron desde su terruño, llegaron a Bella Unión, jugaron y se llevaron los 6 puntos en disputa. A nivel sub 17 se trata de la tercera derrota consecutiva de Bella Unión. Quedan por jugar tres partidos (9 puntos), pero dos de esos encuentros son de visitante. Hay que ir a jugar a Tacuarembó y Rivera. Un panorama que no es de los mejores. En cuanto a la roja mayor o absoluta, cayó ante la celeste cuando nadie lo había apostado. Dos partidos ganados, se habían convertido 5 goles, por lo que nada hacía presagiar que Rivera viniera a esta tierra cañera bajo un sol abrasador y se llevara campante y sonante los 3 puntos. Pero pasó, sucedió. Cada partido es una historia diferente. Los centenares de hinchas rojos que poblaron el “Walter Martínez” no tuvieron la posibilidad de gritar un gol este miércoles. Así los resultados de este tercera fecha:

Sub 17 – Bella Unión 2 Rivera 3.

Mayores – Bella Unión 0 Rivera 1.

LAS TABLAS

A nivel sub 17 Bella Unión jugó tres partidos y perdió los tres, por lo que continúa sin sumar puntos en este 2019, por tanto cierra la tabla de posiciones de la categoría. A nivel de mayores, con la inesperada derrota de Bella Unión, ahora todo quedó complicado. Bella Unión tiene 6 puntos, Artigas 4, Rivera 4 y Tacuarembó 3. La roja deberá visitar Tacuarembó y Rivera y esperar como local a Artigas.

A LA TIERRA DE GARDEL

Ya mañana para un nuevo compromiso. Las rojas viajando rumbo a Tacuarembó para medirse en el “Raúl Saturnino Goyenola” a los combinados locales. Las derrotas ante Rivera ya son cosa del pasado y solo hay que pensar en el actual campeón del Litoral y cómo plantearle partido.